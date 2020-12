Juan Pablo Ramírez niega insulto racista contra Gerson

Luego que fuera apartado de su equipo, el Bahia de Brasil, el colombiano Juan Pablo 'indio' Ramírez habló del supuesto caso de racismo en el que se vio involucrado con el jugador Gerson del Flamengo en el juego del Brasileirao del pasado fin de semana.

Lea también: James Rodríguez tampoco estará en el duelo de la Carabao Cup

En un video publicado en las redes sociales del club brasileño, Juan Pablo negó haber dicho alguna palabra racista contra el jugador Gerson y explicó cómo ocurrieron los hechos en la jugada que causó la polémica.

"En ningún momento fui racista con alguno de los jugadores, ni con Gerson ni con ningún otro jugador. Pasa que cuando hacemos el segundo gol, llevamos la pelota a la mitad para reanudar el juego rápidamente. Bruno Henríque amaga y le digo a él que juegue rápido, le dije que jugara serio. Gerson me habló algo pero todavía no entiendo mucho portugués y yo le dije que jugara rápido", explicó el colombiano.

El jugador colombiano aseguró que lo único que él le dijo fue que apurara a la reanudación del juego después de haber marcador un tanto para el Bahia y que además su portugués no es fluido.

"Cuando pasé por el lado de él, Gerson se devuelve y va a buscarme y yo sin saber que pasaba, yo me fui por detrás porque no quería problemas con nadie, el después sale a decir que le dije 'cállate la boca negro', pero yo no hablo portugués, yo llevo un mes en Brasil" dijo Juan Pablo.

"El racismo no es bien visto en ninguna parte del mundo, sabemos que en el mundo todos somos iguales y yo en ningún momento hablé eso y menos esa palabra que es tan mala", explicó el deportista.

Igualmente el colombiano aseguró que de parte de otro jugador del Flamengo recibió un insulto, que podría considerarse como xenófobo, pero que al final no le puso mucha atención porque según explicó él sentía que hacia parte de la calentura del juego.

"El partido se puso caliente por muchas cosas del partido, pero nada de insultos, ni racismo sino por lo que pasa en el campo de juego.Bruno en una jugada me llamó 'gringo de mierda' pero no puse mucha atención en eso, porque quizás el estaba pensado que yo había dicho algo racista contra Gerson", dijo el jugador.

Lea también: América de Cali pidió cambiar el horario de la final contra Santa Fe

Finalmente aseguró que espera se logre solucionar esta situación ya que tanto él como su familia han recibido mensajes violentos por algo, que según explica en el video, no sucedió como lo explicó Gerson.

"De corazón espero que pronto se aclaren las cosas, mi familia está viendo algo muy complicado porque yo en ningún momento fui racista, sé lo que sucede con este tema. Mi familia ha recibido muchos mensajes de violencia y bueno esperamos que pronto se solucione esto, yo vine a Brasil a jugar y a aportarle al club en el que estoy", finalizó el jugador.