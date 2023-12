Jugador de la Selección Colombia acompañaría a James en Sao Paulo

La dirigencia de Sao Paulo no quiere dejar ir a James Rodríguez ante todo el revuelo que se generó por cuenta de sus recientes declaraciones en las que aseguró que no tiene definida su continuidad. Esto hizo que una vez más se despertaran los rumores de una posible salida no solamente a otros equipos en Brasil, sino también a ligas como Argentina o Estados Unidos.

Por otra parte, el equipo paulista ya empieza a planificar los refuerzos que tendrá para el 2024; en donde, además de la competencia local, tiene como gran objetivo la Copa Libertadores. Para ello, buscarían a un delantero con el que el cucuteño ya coincidió en la Selección Colombia a fin de tener un equipo de jerarquía: el elegido sería Roger Martínez.

A pesar de que el cartagenero tiene contrato vigente con Racing hasta diciembre de 2024, existiría una condición en su vínculo que lo llevaría a ser fichado por Sao Paulo.

Según reveló desde Argentina el periodista Nahuel Ferreira, Martínez tiene una cláusula de salida en el equipo argentino que podría ejecutar a final de mes a fin de adelantar su negociación con el 'Tricolor', quien lo tiene entre en carpeta como uno de sus posibles refuerzos en el mercado de fichajes.