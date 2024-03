Infortunadamente, el panorama para Alejandro Restrepo no ha sido para nada bueno en las últimas semanas. La dirigencia de Alianza Lima ya le habría puesto un ultimátum. La condición que le habían puesto, era que sí o sí, tenía que ganarle a Cienciano como visitante. Sin embargo, para las pretensiones del club y Alejandro, cayeron en Cusco 2-1.

Tras la derrota ante Cienciano, Alianza Lima no levanta cabeza cayendo por tercera ocasión consecutiva. La situación se agudiza para Alejandro Restrepo y, en el partido clave que podía definir la continuidad de Restrepo dentro de la institución para la Liga de Perú y Copa Libertadores, se confirmó una noticia que puede dejarlo con vida en el club.

Una vez acabó el juego, en la rueda de prensa postpartido, Alejandro Restrepo entró a la sala acompañado de Adrián Arregui, Carlos Zambrano y Sebastián Rodríguez. Los tres futbolistas y referentes del plantel lo blindaron. Arregui tomó la voz en donde respaldó al colombiano, “sería muy injusto que una persona, un cuerpo técnico, deje el cargo por resultados, nosotros somos los que jugamos, estamos representando al plantel y al profe”.

El ex Deportivo Independiente Medellín complementó, “el plantel está unido, los resultados no se están dando, pero fuera de eso, el grupo se va a mantener fuerte, estamos en las buenas y las malas con el cuerpo técnico, hay que seguir dándole y levantarnos porque esto es fútbol”.

Por otro lado, Alejandro Restrepo evitó las preguntas incómodas sobre su continuidad en el club, y explicó que, “creo que este ha sido uno de los mejores partidos que ha jugado el equipo. La verdad me siento orgulloso de los jugadores, porque en la derrota siempre han demostrado deseos de ganar, luchar y garra”.

También habló de lo que está viviendo en el torneo y semana tras semana, “es un momento duro, pero hemos venido trabajando con humildad y profesionalismo. En el día a día estamos haciendo bien las cosas. Desafortunadamente los resultados no nos están acompañando”. El próximo partido será contra Chankas, pero tendrá un parón por la Fecha FIFA de Perú. Hasta ahora no hay nada escrito en la continuidad o no de Alejandro Restrepo.