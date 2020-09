Klopp le ganó el duelo a Bielsa: Liverpool derrotó al Leeds en partidazo

Liverpool derrotó 4-3 al Leeds United en el debut del campeón de la Premier y del equipo del técnico Marcelo Bielsa en la primera división, tras conseguir el ascenso. El juego tuvo un gran nivel futbolístico ofensivo por parte de las dos escuadras, aunque al final fue la jerarquía del conjunto de Klopp la que se impuso.

Con dinámica y gran trabajo físico, los dos equipos tuvieron una destacada actuación durante los 90 minutos, aunque en el primer tiempo se vieron con mayor precisión en el terreno de juego. No más en posesión del balón se dividieron los números; no obstante, la jerarquía de los jugadores locales como Salah, Firminho, etc, llevaron al club de Anfield a tener mayores llegadas al arco del equipo de Marcelo Bielsa.

En los primeros minutos del partido hubo un penal a favor del local que transformó Mohamed Salah en gol. 1-0 rápido en contra del recién ascendido a la Premier, que, pese al tanto en contra, no se rindió y empató por medio de Jack Harrison al 12'.

Van Dijk hizo el 2-1 tras un cobro de tiro de esquina, pero Patricl Bamford anotó el 2-2 al 30'. Antes del cierre del primer tiempo, Salah hace un golazo y pone el marcador 3-2.

En el descanso las dos escuadras buscaron recuperar energías para seguir con su ya conocida presión en campo rival. Leeds se vio más agotado para la segunda parte, Liverpool se apoderó del balón y atacó al equipo del entrenador argentino, Bielsa.

Al minuto 66' Klich empató 3-3 y parecía que así iba a quedar el juego. Sin embargo, Liverpool continúo con el ataque y la presión alta. Esto le ayudó a provocar un error del delantero del Leeds Rodrigo Moreno que, de manera desafortunada cometió un penal en el área del cuadro blanco. Salah cobró y convirtió el 4-3 a favor del club de Anfield.