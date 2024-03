Barcelona anunció este lunes que para el clásico por la Liga española ante Real Madrid lucirá una camiseta en honor a Karol G. La escuadra azulgrana tendrá un diseño en honor a la cantante urbana colombiana que es actualmente una de las artistas de mayor impacto global.

La colaboración entre la paisa y el club español se da debido al patrocinio que existe por parte de la plataforma de música Spotify para el elenco de Xavi. Allí hay un acuerdo en el que los catalanes llevarán el logo de artistas de talla mundial, remplazando el de su principal sponsor.

El conjunto culé repetirá lo hecho con artistas como Rosalia, Rolling Stones y Drake. Esta vez, la elegida fue la antioqueña de 33 años, que tiene más de 50 millones de oyentes mensuales y entró en el top 10 de los más escuchados del 2023.

Para el Barça no hay mejor fecha para estrenar el nuevo diseño que en el clásico ante Real Madrid. El encuentro se disputará en el Santiago Bernabéu el 21 de abril, en el marco de la segunda vuelta de la Liga.

La camiseta llevará el logo del corazón de espinas, un tatuaje que lleva la cafetera y del que explicó su significado, ligado a su vida personal: “El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”.

Cabe recordar que las diferentes colaboraciones del conjunto culé con los artistas más destacados de la plataforma musical han tenido un gran impacto. La camiseta estará disponible días antes del clásico a través de las tiendas oficiales del club.

Se espera que esta sea una de las camisetas más exitosas de este concepto. Las ventas tienen un gran pronóstico debido a la gran cantidad de seguidoras que tiene la colombiana en suelo español y la región latina.