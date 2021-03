La Copa América 2021 se podría suspender, si no hay público

“La Copa va con público o sin público. Esperemos que las cosas sigan mejorando y que se pueda hacer con éxito, así como la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Esperamos tener la suerte para la Copa América”, señaló en primera medida el directivo sobre el torneo que iniciará el 13 de junio en Buenos Aires y el 14 en Colombia.

Sobre la certeza de tener público en los estadios de Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín, explicó: “Oficialmente no, pero tenemos un diálogo muy fluido con el gobierno nacional y yo creo que ya llegó la hora de hacer planes pilotos en el rentado colombiano u otros torneos intencionales y buscar que faltando dos meses estén estos planes que sirvan de ejemplo para dar inicio con algo de público en Copa América”.

“Existe buena voluntad del Ministro Lucena para tener el público en la Copa América y esperemos que el tema de la pandemia nos ayude”, subrayó Jesurún.

Sin embargo, cerró diciendo que, si no hay hinchas en los estadios, la competencia se podría suspender o cancelar, como en su momento lo señaló Alejandro Domínguez en Conmebol: “Sin público no me atrevería a asegurar que se haga la Copa, porque hay unos sponsors que pueden traer un replanteamiento que pueden repercutir en decisiones sobre el futuro de la Copa América. Igual nos mantenemos en jugar con público tanto en Argentina como en Colombia y esperamos que todo salga bien”.