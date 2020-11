La 'mano de Dios', otra gran jugada de Maradona con la que marcó a los ingleses

“Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos los que estaban en la defensa eran grandotes. Valdano no me da el pase a mí, es Sansom. Lo que hace Sansom es jugar para atrás”, agregó Diego.

No obstante, ‘Pelusa’ manifestó en medio de la entrevista que: “alcanzo a ver que la pelota iba para arriba y en cuestiones de segundo pienso que no alcanzaría a cabecearla, por ello se me ocurrió meter la mano y la cabeza”; sin embargo, Maradona recuerda que cuando cae a la gramilla no entendía dónde estaba la ‘pecosa’.

“¡Miro y la pelota está en la red! Entonces, ¡empiezo a gritar ‘gol, gol!’. Y Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrázame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me pregunta: ‘¿No me digas que fue con la mano?. Y le respondo lo mismo. ‘Después te cuento, Valdano, déjate de hinchar las pelotas", comenta Diego Maradona sobre lo que le dijo a sus compañeros tras el gol.