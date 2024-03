Linda Caicedo, elegida como la mejor jugadora joven en el mundo

El fútbol femenino sigue dando de qué hablar para el futuro de la Selección Colombia. Linda Lizeth Caicedo Alegría es la sensación en el Real Madrid, después de ganarse el Premio Mahou Cinco Estrellas como la mejor jugadora del club en el mes de febrero. La vallecaucana ganó por primera vez este reconocimiento desde que está en España.

Pero, el talento de Linda no se detiene, y en menos de un mes de diferencia con respecto al anterior premio, se ganó otra distinción, desbancando a otras jugadoras jóvenes de mucha proyección para el futuro. La delantera de Colombia, fue elegida en el listado anual de NXGN 2024 como la mejor jugadora joven del mundo, en donde venció a brasileñas y a Vicky López, del Barcelona.

De acuerdo con el portal, Goal, quien se encarga de la votación de este premio, “Caicedo ha hecho mucho en ese tiempo para ayudarla a encabezar la lista NXGN 2024”, a quien le agregan, “en este momento, con el nivel en el que lo está haciendo, no hay jugadora de su generación más cautivadora en todo el fútbol femenino”.

Linda Caicedo no se cansó de ganarse el reconocimiento en todo el mundo, pues, e distinguió en el Mundial Sub-17 como subcampeona, misma posición en la Copa América de Mayores, segunda en el premio The Best, nominada a Balón de Oro, quedando en el top 10, entre otros que la destacan como una de las mejores proyecciones a futuro, con tan solo 19 años.

Goal describe a Linda Caicedo como, “una extrema rápida con una técnica maravillosa y un instinto goleador letal, es una figura talismán, el tipo de jugadora que puede arrastrarte a la victoria con su liderazgo y sus contribuciones innovadoras”. Además de Linda, también destacan a Ana María Guzmán, lateral izquierda y jugadora del Bayern Múnich en la posición 11.