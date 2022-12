Liverpool retoma temporada en la Premier League sin Luis Díaz

Casi mes y medio después de su último partido, el pasado 13 de noviembre, regresa la Premier League, que recupera su rutina tras el Mundial de Qatar 2022 con la puesta en marcha de la decimosexta jornada, la del Boxing Day.

Al contrario que en años anteriores, habituados al dominio del Manchester City o el Liverpool, es el Arsenal el conjunto dominador de la tabla inglesa, con cinco puntos de renta respecto al City del español Pep Guardiola, siete sobre el sorprendente Newcastle y ocho por encima del Tottenham, ocupantes de las cuatro primeras posiciones. Fuera de la zona Champions, por ahora, están el Manchester United y el Liverpool, víctima de su flojo primer tercio del curso.

Aborda con intensidad competitiva la Premier el fin del 2022. Acelera el fútbol inglés para ponerse al corriente de fechas después de las seis semanas de Mundial. Por eso, desde el lunes 26 y hasta el próximo 5 de enero habrá encuentros todos los días, excepto el 29 de diciembre. Es decir, en diez días, la liga inglesa agotará tres jornadas para echar el cierre a la primera vuelta.

Fiel a la tradición, el reencuentro con la rutina coincide con la puesta en escena del conocido como boxing day, una fiesta del fútbol en todo el Reino Unido que propicia un lleno absoluto en cada uno de los estadios.

Echa el balón a rodar en Londres, en el Brentford Community Stadium con el duelo local ante el Tottenham. El cuadro de Antonio Conte retoma la competición desde el cuarto lugar y después de haber firmado una leve recuperación en su último partido tras ganar al Leeds tras perder tres de los cuatro choques anteriores. El conjunto local de Thomas Frank, por su parte, está acomodado en el ecuador de la clasificación.

El partido entre el Brentford y el Tottenham inaugura la decimosexta fecha. Arrancará a las 13.30 hora CET (12.30 local) justo antes de que se juegue el grueso de encuentros del lunes:el Crystal Palace ante el Fulham, el Everton contra el Wolverhampton, el Leicester frente el Newcastle y el Southampton con el Brighton and Hove.

Debuta en la Premier Julen Lopetegui. Tras tomar las riendas en el banquillo del Wolverhampton en la Copa de la Liga el martes pasado, con un triunfo frente al Gillingham, irrumpe en la Liga con la visita a Liverpool para enfrentarse al Everton. Colista en la tabla, los 'wolves' no suman los tres puntos en esta competición desde el pasado quince de octubre, cuando se impusieron al Nottingham Forest. Cuatro derrotas y un empate resumen sus recorrido reciente.

¿Cómo se jugará la fecha 16 de la Premier League?

Lunes, 26 de diciembre

Brentford vs Tottenham

Southampto vs Brighton

Leicester vs Newcastle

Crystal Palace vs Fulham

Everton vs Wolves

Aston Villa vs Liverpool

Arsenal vs West Ham

Martes, 27 de diciembre

Chelsea vs Bournemouth

Manchester United vs Nottingham

Miércoles, 28 de diciembre

Leeds vs Manchester City