"Lo de Fabra no es poner huevos": Chicho Serna

La dolorosa derrota de Boca Juniors en la semifinal de la Copa Libertadores ha despertado las reacciones de hinchas y referentes del club ‘xeneize’. Uno de los que más se disgustó por lo hecho en el partido ante Santos de Brasil fue Mauricio ‘Chicho’ Serna, quien resaltó que no es el equipo que los hinchas les gustaría ver: “Ayer Boca no compitió, Santos estaba jugándose la final y Boca la primera fase de la Copa Libertadores. Es muy triste lo que pasó", fueron las primeras palabras del colombiano al medio TyC Sports.

Por otra parte, el ‘Chicho’ criticó a la plantilla del cuadro argentino por la pasividad a la hora de marcar a una de las figuras del compromiso, el venezolano Yeferson Soteldo, quien se ‘paseó’ a más de un jugador de Boca: “En la primera hay que tirarlo a la tribuna para que se dé cuenta que está jugando una semifinal de Copa”.

Además de ello, Serna no ocultó su molestia con su compatriota, Frank Fabra a quien se le ‘desconectaron’ los cables al hacerse expulsar de una manera irresponsable: “Lo de Fabra no es poner huevos, se equivoca. Los huevos en el fútbol no es solo 'Chicho' Serna que pegaba una patada. Huevos tenía (Juan Román) Riquelme que siempre jugaba, (Martín) Palermo que siempre hacía goles y (Óscar) Córdoba que la sacaba del ángulo siempre".

Cabe resaltar que la amargura que tiene el ex futbolista ‘xeneize’ la comparten cientos de hinchas del club dirigido por Miguel Ángel Russo; entre los que se resalta Juan Román Riquelme: “Estoy seguro de que no durmió ayer de la bronca por lo de Boca".

A pesar de la derrota del equipo argentino, los jugadores junto al cuerpo técnico deben pasar la página para enfrentar este fin de semana la final de la Copa Diego Maradona donde se jugarán el primer campeonato del 2021 contra el equipo Banfield, que ha sido uno de los conjuntos más regulares del torneo.