Lo que dijo Messi sobre Lewandowski tras acalorado encuentro que tuvieron en cancha

La Selección Argentina logró un triunfo de suma importancia en la fecha de cierre de la fase de grupos en Qatar 2022. El combinado albiceleste derrotó a Polonia en un partido que era fundamental para definir su clasificación. El equipo de Lionel Messi se impuso al de Robert Lewandowski en un duelo que tenía bastantes condimentos especiales.

Una de las miradas del partido se centraban en el duelo entre 'la pulga' y el artillero polaco. Tras las polémicas palabras del europeo cuando no recibió el Balón de Oro en 2021 todo venía muy 'picado' en su momento, Lewy señaló que Messi no merecía el premio y que sus palabras refiriéndose hacía su persona para felicitarlo por su gran año no eran sinceras.

Después de que empezará el pique entre ambos, en un momento el astro argentino declaró " Que diga lo que quiera" , esto molestó por la polémica que armó el delantero del Barcelona, en un ambiente bastante ajeno para el '10'.

Luego del partido que enfrentó a Polonia y Argentina por la Copa del Mundo, el capitán del la 'Scaloneta' salió al paso cuando le preguntaron por su cruce con el 9 del conjunto europeo. Messi fue muy elegante en su respuesta, pero dejó ver entre líneas que el '9' no es de sus favoritos: "No pasa nada, nada. El no habla español y a mí me enseñaron que todo lo que se habla en la cancha queda en la cancha y el vestuario".

Ahora después de que se cruzaron en Qatar 2022 parece que la fría relación entre ambos jugadores sería otro de los motivos que impidan un posible regreso del diez a Camp Barça. Un sueño con el que los hinchas del Barcelona viven cada día desde que el astro sudamericano partiera rumbo al PSG.

Por ahora Messi y Lewandowski se alistan para lo que serán sus respectivos duelos de octavos de final en Qatar 2022. El argentino y su combinado nacional se medirán a la sorprendente Australia. Mientras que el conjunto polaco tendrá una difícil tarea enfrentando a Francia.