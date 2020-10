Los partidos que se perderá James Rodríguez con el Everton por su lesión

En el clásico del fin de semana pasado entre Liverpool y Everton ocurrió de todo, goles, expulsiones, polémica y sobre todo lesionados. El director técnico del Everton, Carlo Ancelotti, confirmó lo que se venía hablando días atrás acerca de las molestias que aquejaban al colombiano James Rodríguez, por lo que deberá ausentarse del compromiso de este domingo ante Southampton.



Según el estratega, “James tuvo un problema durante el partido. Sufrió una entrada inoportuna de Van Dijk en el inicio del encuentro y creo que no estará disponible para el partido frente a Southampton". Sin embargo, está no será la única baja que tendrá Ancelotti para el compromiso de la sexta jornada, ya que por expulsión, el delantero Richarlison no podrá formar parte de los once inicialistas; otra baja sensible en el Everton.

Vea también: James Rodríguez se lesionó, Ancelotti lo confirma

Desde que llegó James Rodríguez a la Premier ha tenido unos números sensacionales en donde ha logrado disputar cinco compromisos con un total de 422 minutos y un encuentro completo de la copa inglesa. No obstante, durante estos compromisos el colombiano marcó tres goles y puso cuatro asistencias para convertirse en uno de los jugadores más importantes e influyentes del equipo de la ciudad de Liverpool.

Cabe resaltar que el colombiano no sufría una lesión desde noviembre del 2019 cuando se encontraba convocado con la Selección Colombia. Allí sufrió un esguince del ligamento interno de su rodilla derecha que lo marginó de algunos partidos de la temporada anterior con el Real Madrid. No obstante, su equipo Everton no especificó la gravedad de su lesión por lo cual, aún no se sabe si se perderá solo este compromiso u otro más de la Premier League.



Le puede interesar: Polémica por presunta entrega irregular del bono vital en Bucaramanga

Finalmente, los dirigidos Ancelotti deberán sumar de a tres en su visita al Southampton si quieren seguir de líderes, ya que tienen 13 puntos y se encuentran a uno solo del Aston Villa, quien tiene un partido menos jugado.