Luis de la Fuente, seleccionador español, desveló en el Foro EFE Sport Business en la Universidad Alfonso X El Sabio que en su convocatoria para los amistosos de marzo ante Colombia y Brasil habrá jugadores que nunca han sido citados desde que asumió el cargo.

"Va a haber algún jugador que no ha estado en las anteriores, pero no es sorpresa para mí. En mi grupo de trabajo estamos muy encima de los jugadores, sabemos lo que están aportando y que tienen calidad suficiente para demandar oportunidades que no se regalan", desveló.

"Se ganan con su rendimiento, trabajo y profesionalidad. Alguno que merece estar se quedará fuera, pero intentaremos acertar con la convocatoria y formar un grupo muy competitivo ante dos rivales de mucho nivel. No sólo Brasil, Colombia lo es. Buscamos un grupo que tenga tranquilidad y confianza", añadió.

De la Fuente, que confesó que sigue el rendimiento de seis jugadores por cada demarcación antes de elegir, dejó claro que cualquier futbolista que vaya a defender a la selección española debe sentir el orgullo de defender al país, minutos después de haber tratado la decisión de Brahim de jugar con Marruecos.

"Venir a la selección española debe ser motivo de orgullo, un premio. Significa llegar a la cima máxima del nivel que un futbolista puede conseguir", aseguró.

Tras el acuerdo alcanzado por la Federación española (RFEF) con Luis de la Fuente para renovar dos años el contrato que expiraba en plena Eurocopa de Alemania, el seleccionador dejó claro que pese a lo firmado, no se agarrará al cargo si con las elecciones hay cambios internos.

"Estoy tranquilísimo porque estoy donde quiero estar y es una cosa de dos en intereses. Si las dos partes estamos interesadas en continuar, continuaremos. Si alguna de las partes no tiene ese interés, ni la RFEF ni Luis de la Fuente forzará nada. No lo he hecho nunca ni se me ocurrirá hacerlo", sentenció.