Luis Díaz: Klopp, en vehemente defensa del colombiano

Por otro lado, Klopp destacó la relación que han hecho el uruguayo Darwin Núñez y el egipcio Mohamed Salah, quienes fueron determinante en el empate de Liverpool en la primera jornada.

"Es una asociación genial, definitivamente. Son dos jugadores que están decididos a anotar y estar en las áreas decisivas, quiero decir detrás de la línea, donde sea que esté la línea. Es muy útil. Mo está en un muy buen momento y Darwin se está acomodando".

Finalmente, el entrenador de Liverpool defendió al brasileño Roberto Firmino, quien fue titular, pero no se mostró cómodo en el terreno de juego.

"Si tomas ahora nuestro último partido contra el Fulham, no encontramos a Bobby correctamente. Hubo diferentes razones, vimos mucho en el análisis; podemos hablar de eso pero era algo que no tenía nada que ver con nosotros, para ser honesto, porque el centro estaba muy a menudo bloqueado. Si quieres volver a verlo, también lo ves, y no eran malos jugadores. Por eso le costó un poco meterse en el partido. Y no jugamos bien, y eso para un jugador ofensivo siempre es difícil de mostrar".