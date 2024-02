Para Luis Fernando Muriel, el inicio del 2024 no ha sido lo mejor con el Atalanta de Bérgamo. El delantero no sumó titularidades a lo largo de enero y febrero. Gian Piero Gasperini ya había avisado en 2023, que tal vez habría que hablar de una posible salida de Muriel en el primer mes del nuevo año, dado que los rumores sobre su adiós crecían cada vez más.

La novela dentro del mercado de fichajes fue el interés del Inter de Milan por contar con Luis Fernando Muriel, pero siempre hubo trabas dentro de la posibilidad de ficharlo. Así las cosas, el de Santo Tomás, Atlántico se quedó en Bérgamo, a la espera de otras ofertas de ventanas que todavía estuvieran vigentes.

La Major League Soccer de los Estados Unidos apareció como el salvador con el Orlando City quien terminó fichando a Luis Muriel. De esta manera, y tras 14 años, el colombiano salió de Europa para buscar nuevos aires en América. Por medio de un video, el delantero se despidió en las redes sociales de los aficionados, el equipo, y sus entrenadores durante sus cuatro temporadas en el Atalanta.

“Tengo un nudo en la garganta que no me deja hablar bien. Gracias por haberme soportado, por el afecto, por el apoyo, y todo lo que me han transmitido siempre, no solo en el estadio sino afuera. Son la hinchada más hermosa que he conocido, los llevaré siempre en mi corazón. Gracias al presidente Antonio (Percassi), a Luca (Percassi) y al míster Gasperini que siempre me acompañaron”, fueron las primeras palabras de Muriel.

Posteriormente, afirmó que su salida y llegada a Orlando se dio de una manera veloz, que no dejó que se despidiera bien de Atalanta de Bérgamo. “No pude evitar decir adiós y gracias antes de empezar mi nueva aventura en América. Ojalá pudiera haberlo hecho personalmente, pero no tuve tiempo de programar una despedida porque en cuanto llegó el OK tuve que irme a los médicos con mi nuevo club antes de firmar.

Encontraremos una manera de vernos pronto, cuando esté de vuelta en Italia. Tanto yo como la sociedad lo queremos. Sin embargo, quería agradecer por los hermosos 4 años y medio que viví en Bérgamo”. Afirmó también que la ciudad siempre será su segundo hogar. Así, el atlanticense está listo para una nueva experiencia en el exterior con el Orlando City.