Cada vez más, se acerca el retiro de grandes e históricos jugadores que le han dado todo a sus países, y que, en clubes, deleitaron a todo el mundo que quedó asombrado con el inmenso talento que derrochan. Este es el triste caso de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez.

Como amigos divirtiéndose en la cancha en el Barcelona, y ahora en la Major League Soccer de los Estados Unidos con el Inter de Miami, aguardan por el arranque del certamen estadounidense en el mes de marzo. Luis Suárez espera debutar, mientras que Lionel Messi jugará su segundo año con dicho club. Messi tocó fibras afirmando que se retirará tras el Mundial de 2026 del fútbol, y que no piensa cambiar de aires en estos dos años que quedan para la cita orbital.

A sus 37 años, Luis Alberto Suárez también se atrevió a desvelar cuáles serían sus últimas experiencias jugando al fútbol. Antes del amistoso contra Newell’s Old Boys, El ‘Pistolero’ habló con el medio, La Mesa 995 de Uruguay y reveló claves sobre su futuro.

Con su corazón latiendo por el Club Nacional de su país, que lo vio crecer y que lo volvió a tener hace dos años, se especulaba que se podría retirar en el club de sus amores. Sin embargo, Luis Suárez afirmó, “el Inter Miami será mi último club, mi familia ya lo sabe. Aún no tengo fecha, pero es el último paso”.

Sin dar mayorees detalles, más allá de señalar que su adiós profesional será en Estados Unidos, su contrato va hasta finales del 2024, y cada vez más crecen los rumores que podrían indicar su retiro justamente en este año. De igual manera, precisó el por qué ponerle fin en el conjunto norteamericano, “estoy preparado para este último desafío, pero hay un desgaste inevitable y al final quiero tener calidad de vida”.

Finalmente, entregó algunas claves sobre su próximo paso tras el retiro en donde le cerró la posibilidad a ser estratega, “no quiero hacerlo, es peor que ser jugador, por las horas de trabajo, requiere más tiempo. No estoy para estar peleándome con uno porque no lo pongo, o porque no lo citan”.