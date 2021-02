Luto en el Boca Juniors ¿Cómo murió el papá de Carlos Tévez?

Este domingo se vistió de luto en el fútbol argentino luego de confirmarse la muerte del padre de Carlos Tévez, don Segundo Raimundo Tévez, quien llevaba varios meses con fuertes complicaciones de salud y no pudo resistir más.

En el medio día de este domingo la noticia fue anunciada por Boca Juniors y el experimentado delantero argentino se desplazó desde Rosario hacia Buenos Aires en vehículo junto a Raúl Cascini (exjugador y directivo de Boca) para acudir a su familia y el velorio de Segundo. Esto porque ‘Carlitos’ estaba junto a todo el plantel para el partido de esta niche ante Newell’s Old Boys por la segunda fecha de la Copa de la Superliga.

El papá de Carlos Tévez fue operado hace un año en su cuello y fue dado de alta en septiembre; sin embargo, después sufrió un contagio de coronavirus y debió ser internado, superó el virus, pero las secuelas lo llevaron de nuevo al hospital y el entorno de la familia no era el mejor tras ver a Segundo dependiendo de un respirador artificial.

El pasado 18 de enero, tras ganar la Copa Diego Maradona, Carlos Tévez reveló que los médicos ya habían confirmado que su padre no iba a resistir mucho tiempo más y este domingo 21 de febrero se confirmó la lamentable noticia.

"Yo era como un hijo propio suyo. Y siempre me vino con la verdad. Cuando tuve conciencia de saber qué había pasado con mi papá verdadero, fue él quien me agarró y me dijo ‘no soy tu papá, pero sos como un hijo mío, a tu papá lo mataron antes de que vos nacieras’. Me contó la historia verdadera. Siempre lo llamé papá. Desde que tengo conciencia estuvo conmigo. Ese es Segundo, se puso la familia en el hombro y sacó a todos adelante”, contó Tévez semanas atrás sobre la relación con su fallecido familiar.