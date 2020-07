¡Malas noticias! Yerry Mina se lesionó de nuevo ante Wolverhampton

"Yerry tiene un problema muscular. Desafortunadamente cuando solo tienes dos días de descanso los jugadores no se alcanzan a recuperar del todo. Yerry no se alcanzó a recuperar bien y ahí es donde pasan este tipo de lesiones", afirmó Carlo Ancelotti al terminar el partido y luego de mostrar su descontento por la actuación de su equipo, que no dejó buenas sensaciones y que aspira a cerrar de mejor manera su ciclo en el presente año competitivo.

El zaguero central de la Selección Colombia es víctima constante de las lesiones y eso le permite tener la regularidad que lo podría convertir en un jugador más importante tanto para sus entrenadores como para sus compañeros. Pese a ello, esta fue la temporada europea en la que más participación tuvo y hasta logró anotar dos goles, demostrando todo su potencial y dejando el aspecto de las lesiones como su punto a trabajar para lo que viene.