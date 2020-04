Mallorca se ha portado increíble, nos cuida a la distancia: 'Cucho' Hernández

El jugador colombiano que milita en el Mallorca de España, Juan Camilo el 'Cucho' Hernández, habló con el canal deportivo Win Sports sobre lo que ha sido este mes de aislamiento en el país europeo y cómo avanzan las jornadas de entrenamiento con su equipo.

Con relación a la situación que se vive en España, Juan Camilo aseguró que por el momento lo único que queda hacer en ese país es cuidarse y evitar el contacto con la gente, ya que los casos allí han crecido de manera desbordada.

"La verdad es que la situación acá desde hace un mes que empezó la cuarentena ha sido complicada, la tasa de fallecidos ha estado muy alta todos los días, pero lo único que podemos hacer es resguardarse y acatar todas las normas", aseguró el deportista.

Le puede interesar: Si no se puede jugar, los primeros cuatro van a Champions: LaLiga de España

El jugador colombiano también habló de las jornadas de entrenamiento que adelanta por estos días con sus compañeros y aseguró que los médicos del equipo están cuidado hasta la alimentación de los deportistas de forma virtual.

"El club se ha comportado muy bien, desde el primer día que empezamos nos han controlado, hemos entrenado todos los días por viodeollamada, la comida también la controlan, de esta manera es que se debe hacer, estamos trabajando desde la casa y hay que hacerlo bien", explicó Hernández.

Con relación al reinicio del torneo local, Juan Camilo aseguró que primero hay que garantizar la seguridad de todos los deportistas antes de pensar en reanudar la competencia. Sin embargo dice que si le hace mucha falta poder estar en un campo de juego.

"Se puede ver de muchas formas, es lógico que nosotros queremos jugar, terminar la liga, pero por otros lado te juegas la salud porque por más normas que hayan te juegas tu seguridad entonces no sé, mejor jugar cuando se tenga algo claro", dijo el 'Cucho'.

Lea también: Celebrar el Tour de Francia es "un desastre": experto en salud pública

Finalmente en la entrevista a Win Sports, el jugador colombiano habló de cómo lleva él este periodo de aislamiento y asegura que lo mejor es que está con su familia y que envía su mejor energía a esas personas que deben salir de su casa para poder conseguir lo mínimo para poder vivir.

"Yo lo he tomado por el lado de no quejarme, gracias a Dios vivo bien, no tengo que salir para ganarme mi suelo, los que la están pasando mal son esas personas que tienen que salir, los médicos, los que trabajan en sanidad, así que no me puedo quejar, estoy con mi familia y lo he llevado de la mejor manera", dijo el deportista.