Manchester City Vs Real Madrid: Modric enciende la polémica al criticar al árbitro

Modric criticó a Orsato

Luego de conocerse el nombramiento de Daniele Orsato, los aficionados de Real Madrid recordaron las declaraciones del mediocampista croata Luka Modric, quien calificó al italiano como un "desastre".

“Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar. Es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre”, aseguró Modric después de la derrota de Croacia con Argentina en el Mundial de Qatar.