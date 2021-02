Más rumores acercan a Messi al PSG

La operación del PSG por sacarle Lionel Messi al Barcelona suma un nuevo y polémico capítulo. Mientras jugadores como Neymar y Di María le coquetean al jugador argentino, además de los guiños del entrenador Mauricio Pochettino y el director deportivo Leonardo, ahora la prensa se suma a esta situación.

En este caso fue la prestigiosa revista France Football, medio de comunicación que publicó una fotografía de Messi usando la camiseta del PSG (montaje) y publicando ‘La carta secreta del PSG’ en aras de fichar a Lionel Messi, revelando algunos detalles que podrían convencer al argentino.

“Libre de cualquier contrato desde el 1 de enero, el argentino del Barcelona ya está agitando las alas del mercado de fichajes. Y sí existe la posibilidad de verlo rebotar en el lado de la capital. La grave crisis financiera que atraviesa el Barça (una deuda que alcanza los 1.173 millones de euros según el informe económico anual del club) es un argumento que aboga a favor del Paris-SG. El deterioro de las relaciones del argentino con el club blaugrana es otro. ‘No debes forzar las relaciones’, dijo el hermano del número diez. Las personas que demuestran que no quieren ser parte de su vida, tienen que dejarlas ir”, señaló en primera medida France Football.

“Si todavía no ha decidido cuál será su futuro, Messi, todavía buscando una nueva victoria en la Champions League, sigue de cerca al Paris-SG. La presencia de varios de sus amigos en la capital de la capital y la llegada de Mauricio Pochettino, también entrenado en Newell's Old Boys, representan otra ventaja real para el vigente campeón de Francia. Queda por ver cómo pagar a un jugador cuyo contrato puede alcanzar los 74,2 millones de euros netos anuales, primas incluidas, tras la grave crisis del Covid. “Deberíamos hacer lo mismo que con David Beckham, explica el economista Pierre Rondeau. En ese momento, le habían pagado a través de fundaciones, explicando que apenas tocaba nada para jugar. Unos años después, los qataríes invirtieron en su club de Miami”, agregaron sobre los posibles detalles salariales.

Además, enfatizaron en cómo sería la adaptación de Messi al club parisino en medio de tantas figuras: “¿Y en el once de Pochettino? ¿Dónde jugarlo, sabiendo que el sector ofensivo ya tiene a Mbappé, Neymar, Di Maria o Icardi y que el chico celebrará sus 34 años en unos meses? ¿Francamente merece la inversión? “Curiosamente, no lo llevaría”, explica el consultor de Canal Plus Eric Carrière. Soy un profesional de Messi, pero el fútbol ha evolucionado. Los equipos que ganan la Champions son los que ponen intensidad. Messi traerá partidos controlados. Contra Dijon, Metz o Lorient, funcionará. Pero, ¿qué pasará con el Liverpool o el Real? " Las preguntas y los giros y vueltas no han terminado de vincularse. Pero el Paris-SG sigue avanzando silenciosamente entre bastidores”.