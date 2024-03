Mayra Ramírez le pone difícil las cosas a Emma Hayes en Chelsea: "me da problemas"

Mayra Ramírez estuvo unas semanas en la cima de la venta más costosa en la historia del fútbol femenino. El Chelsea pagó más de 500,000 euros por la delantera colombiana, marcando un hito en el balompié jugado por mujeres. Las ‘Blues’ se quedaron con la atacante de 25 años, que dejó con la boca abierta a propios y extraños, tanto que pusieron sus ojos en el Levante de España para asegurarla.

En su etapa con el Chelsea, sufrió una lesión que la sacó de varios partidos y de la ida de la Uefa Champions League Femenina enfrentando al Ajax de Ámsterdam en condición de visitante cuando superaron a su rival 0-3. Ya en Londres, con Mayra Ramírez recuperada, aprovechó la titularidad para aumentar la ventaja con un golazo en donde demostró su habilidad de definición.

Pero, no todo es felicidad con Mayra en el Chelsea. Aunque Emma Hayes solo tiene palabras de agradecimiento y de felicidad con Ramírez, el verdadero problema ocurre semana tras semana con la colombiana siendo una de las perfiladas a quedarse con la titularidad. Hayes no lo tiene definido y destacó en rueda de prensa que, “era su debut (en Champions) y estaba muy emocionada por esta noche. Estoy contenta por el gol, y eso me da más problemas de selección para el fin de semana”.

Para las próximas jornadas, Mayra Ramírez competirá con Catarina Macário, Sjoeske Nüsken y Lauren James para ganarse un puesto en el esquema titular de Emma Hayes. Ahí es donde recae el gran problema, pero fecha tras fecha, la oriunda de Sibaté, Colombia, se va ganando su espacio dentro de la alineación inicialista.

Sumado al dolor de cabeza que le da Mayra y las delanteras, afirmó, “nos encanta ganar. A nadie le importa quién marca, todo el mundo tiene un papel que desempeñar y algunos jugarán más que otros. Tenemos que contar con casi todas casi durante toda la temporada y confío en la plantilla. Estamos en el lugar que queremos y necesitamos recuperar a algunas jugadoras”. El próximo juego será enfrentando al Arsenal en la final de la FA WSL Cup.