'Me siento respaldado, pero mañana puede cambiar': Zidane

El entrenador francés de Real Madrid, Zinedine Zidane, se pronunció este sábado 7 de marzo, en la previa del partido contra Real Betis por la fecha 27 de la Liga de España, sobre la posibilidad de dejar de ser el director técnico del conjunto 'merengue' al tener supuestas ofertas para asumir el mando de Juventus de Italia o la selección de Francia.

En un principio, Zidane dejó dudas con sus declaraciones al afirmar que hoy en día está en el equipo de la capital española, pero "mañana todo puede cambia".

"No se puede saber si vas a seguir después, para mí es el cada día. Sí me siento respaldado, esto está claro; Yo soy entrenador de Real Madrid, pero mañana puede cambiar", dijo.

Posteriormente, el estratega volvió a ser consultado específicamente por lo publicado por el medio inglés Daily Mail, el cual aseguró que Juventus estaría dispuesto a pagar 7 millones de libras, cerca de ocho millones de euros, de salario para hacerse con sus servicios en la próxima temporada a pesar de tener contrato hasta junio de 2022.

Al respecto, Zidane fue contundente y afirmó que no ha recibido ninguna oferta y su actualidad es Real Madrid.

"No he recibido ofertas, estoy en Madrid. Estoy contento con lo que estoy viviendo en Madrid y aprovecho lo que es. No me han contactado ni sé nada, se dicen muchas cosas", puntualizó.

Según Daily Mail, Zidane tendría la libertad para dejar Real Madrid ya que el club italiano no tendría que pagar algún tipo de cláusula al merengue, adicionalmente los directivos de Turín lo consideran como "el ideal para guiar a la Juventus de vuelta a la gloria".