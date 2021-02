Messi le dio el triunfo a Barcelona sobre Betis en España

El Barcelona sumó su sexta victoria liguera consecutiva (2-3) ante el Betis en el Benito Villamarín, donde Leo Messi, que comenzó en el banquillo, enseñó el camino con su impacto habitual y el portugués Francisco Trincao remató la faena en el tramo final.



Aunque el Atlético de Madrid tiene el título bastante encarrilado, ni Real Madrid ni Barcelona entonan aún la rendición definitiva. El cuadro de Zinedine Zidane solventó el sábado con apuros su visita al colista Huesca (1-2) y el de Ronald Koeman hizo lo propio este domingo ante un Betis que no había perdido partido alguno en 2021 y que planteó una oposición más que seria, pero acabó por ceder víctima de sus errores e incluso de la mala fortuna.

Pendiente del encuentro de la semifinal copera del miércoles, de nuevo en la capital andaluza, pero ante el Sevilla, el técnico neerlandés dejó en el banquillo a hombres importantes como el propio Messi, Pedri o Frenkie de Jong, quien no tardó en entrar por la lesión de tobillo del central uruguayo Ronald Araujo.



El Barcelona sin Messi es otro. Lo aprovechó el Betis para poner picante con una diana de Borja Iglesias (m.38). Pero la irrupción tras el descanso de Pedri y del argentino después cambió el decorado. La 'Pulga' tardó dos minutos en firmar el empate con un disparo ajustado al palo.



Sin apenas margen de maniobra, con el Barça lanzado al ritmo de Messi, una de las habituales combinaciones con Jordi Alba acabó con un remate fallido de Antoine Griezmann, pero el balón rebotó en Víctor Ruiz y supuso el 1-2.

Ni aún así se rindió el equipo sevillano, que no gana al conjunto catalán en casa en liga desde marzo de 2008. Nabil Fekir reclamó su protagonismo. Se inventó una acción individual cortada en falta por Sergio Busquets ofreció a Víctor Ruiz la revancha y el empate con un cuarto de hora por delante.



El técnico chileno Manuel Pellegrini fue a por el partido. No lo dudó. Mandó al campo a otro hombre con clase, Sergio Canales, y el Betis bordeó el triunfo, pero no lo encontró. Al contrario, un error atrás del propio Víctor Ruiz lo aprovechó a la perfección Trincao para sellar una nueva remontada del cuadro barcelonista, que resguarda la segunda plaza liguera empatado con el Real Madrid provisionalmente a siete puntos del Atlético de Madrid, que este lunes recibirá al Celta.