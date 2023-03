Carlos Antonio Vélez les dijo la verdad a los Messi-lovers

Luego de la eliminación del PSG de la Champions League, Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo de RCN, no se guardó nada en contra de Lionel Messi.

En su audiocolumna Palabras Mayores, el profe Vélez insistió en que Messi es parte del fútbol de pasado y no representa lo que se quiere del fútbol moderno.

“Qué pena con los Messi-lovers, yo también lo fui, pero ya no lo soy... yo me actualizo permanentemente. Hoy Messi es un hombre que recuerda el pasado, no es presente y no es el fútbol actual”, insistió.

Además, fue más allá al advertir que no es posible que el astro argentino solo aparezca con el PSG cuando hay rivales de poca monta.

“En los partidos importantes desaparece por completo y quiere decir que aparece contra los rivales chimbos. Creo que Messi no está para estos trotes”, enfatizó.