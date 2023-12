Miguel Ángel Borja continuará en River Plate: Plantel renovó su contrato para 2024

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja tendría su futuro definido para la temporada 2024. A pesar de haber perdido terreno y alternar la titularidad en River Plate, los directivos del conjunto 'millonario' decidieron conservar al atacante de 30 años.

La determinación se dio a conocer después de que se manifestara el interés de Racing de Avellaneda, por pedido de su nuevo director técnico Gustavo Costas, para fichar a Borja.

Ante esta situación, el portal TyC Sports aclaró que River no pretende dejar salir al delantero colombiano, principalmente por la inminente salida del venezolano Salomón Rondón.

De esta manera, el entrenador Martín Demichelis conservaría a uno de los referentes en el ataque con los que cuenta para la temporada 2024.

"El delantero colombiano es el apuntado por Gustavo Costas para la Academia, pero en River tomaron la decisión de que no se marchará en este mercado de pases. El ex Palmeiras tiene vínculo con la institución hasta diciembre de 2025 y, pese a que perdió terreno en el once de la Banda, desde la dirigencia no quieren que se vaya del club ya que Salomón Rondón comunicó que quiere marcharse", explicó TyC.