Ministro de Italia llama "arrogante" a Cristiano y él responde

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes italiano, aseguró este viernes que el hecho de que el portugués Cristiano Ronaldo sea muy reconocido no le autoriza a ser "arrogante", "irrespetuoso hacia las instituciones" y a mentir.



Lo dijo después de que el delantero luso, positivo por coronavirus, definiera como "totalmente falsas" las acusaciones recibidas por incumplir presuntamente el protocolo sanitario.

"El hecho de que algunos futbolistas sean muy reconocidos no les autoriza a ser arrogantes, irrespetuosos hacia las instituciones y a mentir. Es más, cuando una persona es muy conocida debería tener la responsabilidad de pensar y ser un ejemplo", afirmó Spadafora en declaraciones difundidas por los medios italianos.



"No quiero seguir hablando de este tema. Confirmo lo que dije ayer (por el jueves) sobre el abandono del hotel por parte de algunos jugadores del Juventus, basándome en comunicaciones del club a la ASL (Hacienda Sanitaria Local) de Turín. Ya no voy a hablar del tema y deseo a todos los positivos que se recuperen pronto", concluyó.



El jueves, Spadafora señaló que Cristiano violó el protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) al incorporarse a la selección portuguesa el pasado 5 de octubre pese a que el Juventus tenía orden de quedarse confinado en el J Hotel tras detectarse unos positivos por coronavirus en el personal del club.

Cristiano, quien dio positivo por coronavirus el pasado martes y regresó a Turín el miércoles en un avión ambulancia, ofreció un directo en Instagram en el que definió como "totalmente falsas" esas acusaciones y en el que aseguró que respetó las reglas de acuerdo con el Juventus.



"Regresé de Portugal con un avión sanitario, no he tenido contactos con nadie. Todo estaba autorizado. Lo que se dice es totalmente falso. Un señor que no quiero nombrar dice que no he seguido el protocolo, pero es falso", afirmó Cristiano, según recogen los medios italianos.