Muriel, el jugador del mes en Atalanta

Luis Fernando Muriel sigue brillando en el fútbol de Italia. El colombiano se ha convertido en una de las piezas claves del Atalanta de Bérgamo en las últimas temporadas y lo ha vuelto a demostrar en este mes de diciembre, por eso es premiado por el club como el mejor futbolista en el mes de diciembre.

Mire acá: Manuel Gerolin: "Si se va 'Papu' Gómez la responsabilidad la tendrá Muriel en Atalanta"

El equipo 'neroazzurro' lo dio a conocer así en sus redes sociales. El rendimiento de Muriel es cada vez mejor con el onceno, además su nivel ha ayudado a que el también colombiano, Duván Zapata, pueda descansar de tener la mayor responsabilidad de ser el artillero principal del conjunto.

Signore e signori, il vostro #AtalantaPOTM di dicembre! 🕺🏽 Enhorabuena Lucho! 👏🏽



Ladies and gentlemen, here's your December 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙝! 🕺🏽 Congratulations @Luisfmuriel09! 💪🏽



Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/P0oxxvuD6w