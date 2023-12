Néstor Lorenzo destacó los amistosos que tendrá la Selección Colombia

La Selección Colombia está lista para cerrar la actividad del año 2023 cuando enfrente este domingo 10 de diciembre a Venezuela y el próximo sábado 16 a México en los dos últimos amistosos que se llevarán a cabo en Estados Unidos.

Previo al encuentro frente a Venezuela, el director técnico Néstor Lorenzo le restó importancia al invicto que tiene al frente del equipo nacional, teniendo en cuenta que desde que asumió el cargo Colombia gana o empata.

"El invicto es una circunstancia que es perecedera, no será eterno. Simplemente, nos dice que estamos haciendo las cosas bien, si no juegas bien es difícil ganar. La importancia de estos partidos es para darle minutos a jugadores que no han tenido esa posibilidad en Eliminatorias y otros juegos", explicó.

