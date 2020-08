Neymar se retiró llorando del campo tras perder la Champions League

Las lágrimas de Neymar Jr. nada más acabar el encuentro serán una de las imágenes de la final de la Liga de Campeones 2019/20. El brasileño lideró la clasificación histórica del PSG para su primera final de la Liga de Campeones, pero no pudo tocar de nuevo la gloria europea y tuvo que inclinarse ante el Bayern Múnich, que ganó con un gol de un jugador formado en la cantera parisina, Kingsley Coman.

Neymar tuvo, a los 18 minutos, la primera gran oportunidad del cuadro francés, pero su disparo raso se encontró con la pierna izquierda de un enorme Manuel Neuer. Quizá de no haberse topado con el meta germano la suerte del encuentro hubiera sido otra. Como si Kylian Mbappe, al borde del descanso, aprovecha otra más clara.



El brasileño no había marcado en los encuentros previos de esta fase final de la Liga de Campeones, pero había sido determinante en el acceso al partido definitivo. No se escondió en La Luz. Ni mucho menos. Lo intentó, quizá demasiado atrasado. Pero sin brillo, sin éxito.