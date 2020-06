N'Golo Kanté regresa a entrenamientos con sus compañeros del Chelsea

El mediocampista francés N'Golo Kanté regresó a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, anunció este martes el Chelsea, después de un tiempo de permiso para ausentarse por su temor al contagio de la pandemia del nuevo coronavirus.

"N'Golo Kanté está de vuelta al entrenamiento con el grupo, hoy (martes) en Cobham), en el centro de entrenamiento de los 'Blues', se puede leer en la web del club londinense, donde se ven varias fotos con el jugador campeón mundial sonriendo.

Great to see @nglkante back with the main group today! 🙌