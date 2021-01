"No es un fracaso": Zidane se defiende tras derrota en Supercopa de España

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró decepcionado este jueves tras perder 2-1 con el Athletic de Bilbao en la segunda semifinal de la Supercopa de España aunque consideró que "no es un fracaso" y llamó a "pasar página".

"No es un fracaso, fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo, nosotros siempre damos", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"La vida es así, queremos intentar ganar siempre, pero no se puede ganar siempre", lamentó el técnico merengue.

"Nuestro inicio de partido ha sido complicado, nuestra primera parte no ha sido buena, han tenido dos ocasiones y han metido dos goles", explicó Zidane.

"La segunda parte ha sido completamente diferente, en la segunda parte lo hemos intentado, hemos creado muchas ocasiones, con el gol volvimos al partido pero nos ha faltado empatar", afirmó.

Zidane aprovechó para reiterar su apoyo al extremo belga Eden Hazard, titular este jueves.

"Lo que le pasa a Eden es que tiene que recuperar un poco de confianza, hacer un buen partido, meter el gol, pero poco a poco", dijo el técnico francés.

"Sabemos el jugador que es y hay que tener paciencia y ya está", añadió, antes de reconocer que "la gente quiere ver la mejor versión de Eden y hay que tener paciencia".

Este jueves, "el equipo lo ha intentado, empezamos mal nuestro partido, hay que pasar página, hay que seguir trabajando, no volvernos locos y sacar esto adelante", aseguró.