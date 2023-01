"No me preocupa lo que diga la gente": Cristiano en su presentación oficial con Al Nassr

Cristiano Ronaldo fue presentado oficialmente por el Al Nassr, equipo con el que firmó un contrato de 200 millones de euros por año hasta el 2025. El portugués hizo gala de su autoestima para dejar claro por qué firmó por un equipo desconocido, pero eso sí, con una generosa chequera.

"Este contrato es único porque soy un jugador único", declaró CR7 en la rueda de prensa, previo a la presentación con los hinchas en el estadio del Al Nassr.

Le puede interesar: La razón de porqué Neymar y otros jugadores no fueron al velorio de 'Pelé'

Retiro del fútbol

"No me preocupa lo que diga la gente. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí".

Por qué eligió a Al Nassr

"Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol sino para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido oportunidad de jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar a este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club".

Opciones de jugar la Champions

"Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ha terminado. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudita la oportunidad de este nuevo desafío".

ESPERE MÁS INFORMACIÓN