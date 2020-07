No paran las críticas hacia James: "Real Madrid no le debería pagar más"

James Rodríguez vuelve a ser blanco de críticas en la prensa española. La situación que vive el colombiano en el Real Madrid no es la mejor, y los periodistas e hinchas 'merengues' no están de acuerdo con la decisión del 'cafetero' de no querer ser convocado si el técnico no lo va a tener en cuenta.

Mire acá: Yerry Mina, aquejado por las lesiones, saldría del Everton

Los señalamientos lo tildan de un jugador con falta de profesionalismo. Esta vez fue desde el programa 'El Partidazo de Cope' donde dijeron que el club español no le debería pagar más al colombiano.

"El Real Madrid no debería pagar a James después de pedir no ir convocado por no sentirse importante y borrarse de las últimas jornadas", afirmó Juanma Castaño, director de dicho espacio radial.

Pero los comentarios en contra de la actitud del colombiano no quedaron allí. También se aseguró que si el Real Madrid gana la liga "a ver con qué cara se presenta James a las celebraciones del título", puntualizó Miguel Díaz, otro de los comunicadores.

Puede ver: James cumplió años y hasta una estrella porno lo felicitó

Incluso, compararon a James con Bale, puesto que para ellos la actitud del colombiano de no ser convocado lo deja muy mal parado, cosa contraria al galés, que a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido con el club, nunca ha pedido algo así.