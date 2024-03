Oficial: Luis Díaz seguirá en el Liverpool hasta 2025

Luis Díaz se alista para lo que será el remate de temporada con Liverpool. El extremo de la Selección Colombia ha sido noticia en los últimos días ante las posibilidades que han parecido en el mercado de fichajes para que cambie de equipo.

El nacido en Barrancas fue vinculado con el Barcelona de España. Desde suelo europeo se anunció que el conjunto culé estaba interesado en su fichaje y se reunió con el representante de Díaz para manifestar las posibles condiciones de un traspaso.

Otro de los elencos que apareció en el panorama fue el Milan de Italia. El conjunto italiano buscas un recambio importante para pelear por el título de la Serie A el siguiente año y ve con buenos ojos al colombiano. Finalmente, la mayor sorpresa fue la aparición del PSG como una de las alternativas.

Más allá de los rumores sobre las diferentes opciones que tenía el atacante colombiano, este jueves se confirmó que Liverpool tomó una decisión al respecto. El club de Anfield tiene claro su plan con el guajiro para la siguiente temporada.

La información fue revelada por el reconocido periodista Fabrizio Romano. El comunicador reveló por medio de su cuenta de 'X' la decisión de los ingleses y aclaró las versiones sobre la oferta del PSG

"Paris Saint-Germain no se ha puesto en contacto con el Liverpool hasta el momento por Luis Díaz y no se han llevado a cabo negociaciones ni conversaciones. Los reds no muestran ningún deseo o plan de vender a Díaz, considerado jugador clave. El PSG tiene prioridades diferentes y actualmente no está trabajando en el acuerdo con Luis Díaz", fue lo manifestado por el italiano.

Tras la confirmación del comunicador queda claro que el colombiano seguirá de rojo el año siguiente. Díaz seguirá con su rol de protagonista en un equipo que seguramente volverá a la Champions League.