James Rodríguez no ha jugado desde hace cuatro meses de manera oficial con el Everton, a pesar que logró disputar el torneo de la FA Cup de pretemporada bajo las órdenes del entrenador Rafa Benítez. Aunque se daba por hecho que saldría en este mercado de fichajes de los ‘Toffes’, no fue así y por lo pronto, deberá aguardar hasta el próximo mercado de transferencias donde posiblemente se de su salida donde al parecer no tendría un puesto fijo en el onceno de Benítez.

Hay varias razones por las cuales James saldría del club. La primera es porque no es del agrado de Benítez y la segunda es porque se especula que es el jugador más costoso de la plantilla del Everton. No obstante, un portal especializado en los vínculos laborales de los jugadores descartó esa información.

Le puede interesar: Supermán López: dudas sobre su salida del Movistar y su futuro

Según este portal, Rodríguez ocupa la séptima casilla entre los jugadores costosos del club, donde se dice que su compatriota Yerry Mina le gana la posición. En principio, se rumoraba que el mediocampista cobrara una cifra cercana a los 7 millones de libras esterlinas, pero al parecer es falso y sus ingresos serían cercanos a los 5 millones de libras esterlinas.

Con esta información, se acabaría dicho rumor y se esperaría que en el próximo mercado de fichajes, James logre un acuerdo para salir del Everton donde se ha dicho que el Mila, Porto y Atlético de Madrid habrían mostrado cierto interés en él, pero su sueldo era el impedimento para llegar a un posible acuerdo.

Vea también: Medallistas paralímpicos exigen que les cumplan las promesas

Hay que decir que mientras tanto, el zurdo tendrá que ganarse una posición en el equipo inglés si quiere volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia, la cual no porta desde el 2020 cuando Colombia cayó goleado en tierras ecuatorianas bajo la dirección de Carlos Queiroz.