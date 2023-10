El delantero Antonio 'Tony' Sanabria convirtió este martes el único tanto con el que la selección de Paraguay superó a Bolivia por 1-0 en la cuarta jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026.



Con este resultado, los dirigidos por Daniel Garnero sumaron su primer triunfo en la competición y alcanzaron cuatro unidades en la clasificación.



El equipo local se adueño del balón desde el inicio del partido y marcó una clara tendencia ofensiva que se prolongó durante todo el encuentro.

Vea también: [Video] Luis Díaz falló y Colombia no pudo en Ecuador: empate de la tricolor en Quito



El técnico de La Verde, el argentino Gustavo Costas, no quiso arriesgar más de lo debido y paró una línea defensiva de cinco hombres. Por su parte, el seleccionador paraguayo apostó con una alineación ofensiva, con Miguel Almirón, Alejandro Romero Gamarra y Ramón Sosa, acompañando a Adam Bareiro en la delantera.



Sosa tuvo la jugada más clara de la primera mitad en el minuto 24, en un mano a mano ante el guardameta boliviano Guillermo Viscarra, pero no supo definir de forma correcta.



Costas le dio ingreso a Yeison Chura y Gabriel Villamil en sustitución de Hector Cuella y Rodrigo Ramallo, respectivamente, en el arranque del segundo tiempo.



El conjunto boliviano defendía lo mejor que podía ante un combinado guaraní que ya mostraba nerviosismo en el campo. Garnero sacó de la cancha a Romero Gamarra por Gabriel Ávalos, para refrescar la delantera.



Y en la primera pelota que tocó, el ariete del Argentinos Juniors mandó el balón al fondo de la portería rival. Sin embargo, el juez uruguayo Gustavo Tejera invalidó la acción porque el atacante tocó el balón con la mano antes de finalizar la jugada.

Le puede interesar: Venezuela goleó a Chile y le complicó el camino en las Eliminatorias al Mundial

En el minuto 69, Sanabria tuvo su primer contacto con el balón en la cancha y anotó un gol, que hizo estallar de júbilo a los aficionados presentes en las gradas del estadio Defensores del Chaco.



Nada cambió hasta el pitido final de Tejera, para la alegría de los paraguayos y la tristeza de una selección boliviana que sumó su cuarta derrota consecutiva en la competición.

Otras noticias

¿Cómo logró Angie Orjuela su clasificación a París 2024?