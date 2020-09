Pep Guardiola no ocultó su molestia sobre el caso Messi

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se pronunció por primera vez sobre el caso Leo Messi y su casi salida del Barcelona y aseguró que él no tiene nada que explicar y que Messi "expresó muy bien sus sentimientos".



El entrenador español pasó por rueda de prensa por primera vez esta temporada antes del duelo contra el Wolverhampton Wanderers este lunes en la Premier League.

Messi, que declaró su intención de salir del Barcelona este verano, estuvo relacionado con un posible reencuentro con Guardiola en el City, pero la decisión del argentino de quedarse en España truncó cualquier posibilidad de que Messi vistiera de Blaugrana.



"No creo que tenga que explicar nada. Messi ya expresó muy bien sus sentimientos y no tengo nada que añadir. Es un futbolista del Barcelona, el club que amo. No hay más que hablar", dijo el entrenador español.

Además, Guardiola fue preguntado sobre si el City estaría interesado en el astro argentino en el futuro en caso de que dejara el Barcelona.



"No lo sé, es una pregunta para Leo Messi. No puedo hablar de las intenciones de otra gente", respondió Guardiola.