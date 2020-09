Perea reveló su estrategia para que Junior le remontara a Independiente del Valle

Luis Amaranto Perea, técnico encargado del Junior de Barranquilla tras la salida de Julio Comesaña, obtiene su segundo triunfo en línea en la Copa Libertadores y pone al cuadro 'Tiburón' en una posición que lo hace soñar con una hipotética clasificación a los octavos de final del certamen.

En contexto: Junior, con triplete de Carmelo Valencia, derrotó a Independiente del Valle en la Libertadores

El joven estratega, explicó cuál fue la estrategia que puso en aprietos al que era el mejor equipo del torneo, pues Junior le remontó un 1-0 y consiguió golearlo 4-1.

“La verdad que cuando nos decidimos, que lo buscamos más arriba, el equipo mejoró muchísimo. La idea era no dejarlos respirar, la humedad los estaba afectando y fuimos bastante efectivos, lo que nos dio más fuerza”, dijo Perea.

El estratega tenía como plan aguantar un poco, pero al final Junior tuvo que ir al ataque y seguir presionando.

“Habíamos planificado esperar un poco más para atacar las espaldas de los laterales. Era por los costados de Cetré e Hinestroza, pero en un momento nos hacían superioridad por dentro. Corregimos, tomamos fuerza y terminamos confundiendo y superando al rival”, agregó.

Finalmente, resaltó el momento que pasa el delantero Carmelo Valencia, pues pese a las críticas es hoy en día el goleador del equipo en la Copa Libertadores.

Puede ver: Santiago Arias saldría del Atlético de Madrid rumbo al Bayer Leverkusen

“Lo más importante es disfrutar del triunfo, del gran juego que hizo no solo Carmelo sino todo el equipo. Me alegra por Carmelo, porque sé la clase de jugador que es y hoy gracias a Dios pudo ayudarnos, no solo con el gol sino en todo el partido, haciendo labores defensivas también cuando fue necesario. Felicitarlo, con la edad que tiene y el profesional que es, es un premio”, concluyó.