James Rodríguez no ha definido en qué equipo jugará. En el papel se conoció hace unas semanas que no iba a ser tenido en cuenta por el técnico Rafael Benítez; no obstante, la situación daría un giro total, según resalta el diario 'Liverpool Echo'.

Al parecer el tiempo pasa y todavía no hay una oferta clara de un equipo que quiera al colombiano; el mercado de pases comienza a transitar su recta final y James podría beneficiarse de esto para que Everton tome otra determinación.

Si llega el 31 de agosto y no se resuelve alguna transferencia, James deberá seguir en el club 'Toffee' sí o sí. Por su parte, Rafael Benítez tendrá que darle cabida en la plantilla, aunque por supuesto buscará exigirle al máximo para que este se gane una opción.

"Es una posibilidad muy real que James Rodríguez se despierte el 1 de septiembre todavía como jugador del Everton. ¿Qué pasaría entonces? Cualquier queja tendría que ser barrida debajo de la alfombra lo más rápido posible", resalta el medio británico.

Incluso, el rotativo habla de que el entrenador español tenga que agachar la cabeza y lograr un acuerdo con el colombiano para una buena convivencia en el club y aprovecharlo de la mejor manera.

"Podría darse el caso de que Benítez tuviera que tragarse algo de orgullo, por así decirlo. Acepte que Rodríguez está allí para quedarse y encontrar un lugar para él en el equipo, porque, al final del día, no puede darse el lujo de tener un jugador de su calidad 'enfurruñado'", remarcó.

Asimismo, 'Liverpool Echo' resalta que si el colombiano está en un buen nivel, esto le ayudará mucho a la escuadra para poder dar un gran salto de calidad en la Premier League. "Hay que encontrar un sistema que funcione para él, y puede producir muchos goles y asistencias", destacó.