Pogba estará varias semanas de baja tras sufrir una lesión en su muslo

El centrocampista francés del Manchester United Paul Pogba estará de baja "varias semanas" por una lesión muscular en un muslo y no jugará contra la Real Sociedad en la Liga Europa, según confirmó este lunes el entrenador del equipo inglés, Ole Gunnar Solskjaer.



Pogba, que tuvo que retirarse por problemas musculares durante el partido de este sábado contra el Everton (3-3), se perderá la eliminatoria contra la Real Sociedad en la Liga Europa y el cruce contra el West Ham United en la Copa de Inglaterra.

"Es una lesión que tardará algunas semanas en sanar", reveló al canal del club Solskjaer, convencido de que el centrocampista francés es "muy importante" para el equipo, por lo que no quiere "correr riesgos" con su vuelta al terreno de juego.

