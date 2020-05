La IFAB (International Football Association Board) ha resuelto autorizar de forma transitoria la realización de un máximo de cinco cambios por equipo en las competiciones ya iniciadas o que vayan a reiniciarse ahora y que tenían previsto concluir el próximo 31 de diciembre.

La FIFA confirmó este viernes que la IFAB ha aprobado su propuesta para introducir una modificación provisional en las reglas del juego, en concreto en la 3 referida a "Los Jugadores", que entrará en vigor de forma inmediata, aunque los organizadores de las competiciones tendrán la potestad de decidir si la aplican o no. "No obstante, con el fin de evitar al máximo las interrupciones, cada equipo dispondrá de tres oportunidades para realizar las cinco sustituciones, que también se podrán llevar a cabo durante el descanso", indicó la FIFA.También señaló que "esta modificación transitoria entra en vigor con efecto inmediato, ya que se van a disputar un buen número de partidos en un breve periodo y con condiciones meteorológicas diferentes a las previstas, lo cual podría repercutir negativamente en la salud de los futbolistas".



Además de dejar libertad a los organizadores de las competiciones sobre la aplicación o no de esta modificación transitoria, la IFAB y la FIFA decidirán más adelante si se amplía el plazo de aplicación de la misma, por ejemplo para las competiciones que finalicen en 2021. La FIFA precisó que el cambio afecta a las ediciones de las Reglas de Juego 2019-20 y de 2020-21, esta última entrará en vigor el próximo 1 de junio.