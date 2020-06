"Por momentos tiene algún exceso con el alcohol": médico de Diego Maradona

En los últimos días, se han viralizado varios videos y fotos de Diego Maradona en redes sociales donde se ven algunos excesos en su comportamiento y su salud, algo ya conocido y que es fuertemente criticado por la gente.

Sin embargo, hay cosas de la vida de Diego Maradona que mucha gente no conoce o ignora antes de ponerlo en tela de juicio. Por ello, su médico Leopoldo Luque contó varios detalles en el programa ‘Intrusos’ de la televisión argentina y recogidas por el diario El Clarín.

"Los problemas de ánimo por la cuarentena son una realidad que no solo afecta a Diego Maradona… Diego es una persona que varía en su estado de ánimo, y su estado de ánimo modifica sus hábitos con un resultado negativo. Hay que estarle encima y a veces el resultado no es el esperado. No es fácil llevar a un especialista Diego. Él me escucha y yo trato de llevarle lo mejor que se puede de acuerdo a las circunstancias, que son particulares porque él es Maradona, no es cualquier paciente", señaló en primera medida.

"El estado anímico y la salud van de la mano. Si uno está mal, influye en lo que uno come, en lo que uno toma, en que se acuerde o no de tomar la medicación... Repercute en muchas cosas. Yo la verdad que trato cuando lo veo de hablarle de cualquier cosa menos de todos estos líos", agregó el galeno.

“Todos los temas familiares... Yo no sé quién tiene razón. Pero sé que cuando él escucha esto le hace mal. Como a cualquier padre, a cualquier marido que tiene problemas con su ex". Y reveló lo ocurrido cuando se encontraron el viernes de la semana pasada: "Diego me dijo que querría tener a todos sus hijos juntos. Y cuando me habla del tema, él se quiebra... Es así" reveló sobre las preocupaciones diarias del ídolo argentino.

También explicó los constantes cambios en el estado de ánimo: “Cuando me preguntan cómo está Diego yo les contesto que me dejen que lo llame para ver cómo está. Porque varía. Yo lo vi viernes, sábado y domingo y era el Diego de 'La noche del Diez'. Pero después de los líos familiares ya no era lo mismo".

Y cerró hablando sobre los problemas con el alcohol: "Él tiene algunos ansiolíticos recetados. Los medicamentos no se pueden sacar así nomás, porque retirarlos en forma drástica puede generar reacciones que afectan la vida del paciente. Él toma alcohol y lo estamos trabajando. Todo eso lo estamos trabajando. El programa, el plan que se está siguiendo, es absolutamente complejo, y cada tratamiento se adapta al paciente... Él por momentos tiene algún exceso con el alcohol y por momentos no. Este parate es negativo en este momento para él. Y estos problemas familiares son terribles para él. Cuando escucho que es un tema de pastillas... No, eso es simplificar un problema más complejo, que tiene que ver con muchas cosas, entre ellas la contención familiar".