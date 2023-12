¿Por qué la FIFA expulsaría Brasil de las Eliminatorias al Mundial?

Una importante crisis está atravesando el fútbol brasileño, a pesar del título conseguido por Fluminense en la Copa Conmebol Libertadores y la destacada actuación en el Mundial de Clubes.

Y es que el presente de la selección nacional es preocupante, teniendo en cuenta las derrotas sufridas ante Colombia y Argentina en la doble jornada de Eliminatoria del mes de noviembre. Adicionalmente, en el campo administrativo, la Confederación Brasileña de Fútbol recibió una fuerte advertencia por parte de la FIFA, que podría perjudicar a todo el balompié de los cinco veces campeones del mundo.

La FIFA reaccionó en las últimas horas a la destitución de Ednaldo Rodrigues de la presidencia de la CBF por orden del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. Dicha medida va en contravía al reglamento de la entidad que coordina el fútbol a nivel mundial, ya que este no permite la injerencia de los Gobiernos nacionales.

Tras la salida de Rodrigues, el Tribunal designó a José Perdiz como interventor y además obligó a convocar elecciones en un plazo máximo a 30 días.

Advertencia de la FIFA

Dicha situación generó un pronunciamiento conjunto de la FIFA y de la Conmebol, quienes dieron a conocer que enviarán una misión en los primeros días de enero para analizar lo sucedido.

"Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas y examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía”, se explica en la carta.

Por otro lado, la FIFA invitó a las autoridades brasileñas a no hacer ningún tipo de nombramiento que "afecta la CBF" y el reglamento de la entidad.

En caso de no cumplir con estar medidas, la FIFA advirtió con fuertes sanciones.

“La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión”, añade.

“A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida”, concluye.

Sanciones que sufriría Brasil

En caso de que no se respete el reglamento de la FIFA, la Confederación Brasileña de Fútbol podría sufrir la suspensión de su selección nacional en la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. Adicionalmente, se afectaría la participación en la Copa América 2024 y en los demás certámenes de todas las categorías.

Por otro lado, los clubes tendrían prohibida su participación en campeonatos de la Conmebol como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.