¿Porqué tantos contagios en Atlético Nacional? Médico del equipó cuenta qué pasó

Luego de vencer a América de Cali en la ida de los cuartos de final de la Liga Betplay, Atlético Nacional ha tenido una semana difícil por cuenta del masivo contagio de coronavirus en su plantel de jugadores que dejó 11 bajas para Alejandro Restrepo de cara al juego de vuelta este sábado.

Muchas dudas y críticas recayeron sobre Nacional y la aplicación de sus protocolos sanitarios tras conocerse de la complicada situación, por lo que el médico Nelson Rodríguez comentó en rueda de prensa los motivos de lo sucedido en el elenco antioqueño.

Lea también: Policía registra bienes de las personas que se sacaron fotos con Maradona muerto

"Desde junio veníamos trabajando en un protocolo muy estricto. Los jugadores ya me estaban mirando feo. Todas las semanas promovíamos exámenes… Después del partido Águilas dos jugadores nos manifestaron que habían tenido contacto estrecho, a través de sus familias con personas positivas. Lamentablemente fueron positivos y ya habían dejado su semilla virulenta", reveló el galeno ‘verdolaga’.

"Los jugadores me pidieron que no diera informaciones sobre si tenían covid o si estaban lesionados… Por ética y los muchachos me pidieron no revelar la información. En el caso de Helibelton y Vladimir, ellos autorizaron para decir", agregó.

De interés: Deportes Tolima podría jugar en el Murillo Toro contra el Junior

"Estamos luchando contra algo que no vemos. Es muy difícil uno decir en determinada parte me contagié… Si nosotros comenzamos a revelar los nombres y ellos (los rivales) no lo hacen, pues obviamente eso puede propender a cierta ventaja", subrayó.

Y luego enfatizó en los motivos del contagio: "Parece que se dio por dos contactos familiares. Por ahí se nos pudo haber introducido. Esto no era lo que nosotros esperábamos. Teníamos un grupo muy sano y de un momento a otro se nos contagió por haber sido tan precavidos".