PSG contras las cuerdas, la jugosa oferta del Real Madrid por Mbappé

Real Madrid ha dado un paso en procura de fichar al delantero francés Kylian Mbappé. El jugador le ha dado una tercera negativa al PSG en su intención de renovar el contrato, el cual culmina a mediados de 2022. Este último hecho ha sido vital para que los españoles hicieran la primera avanzada por el joven jugador galo.

Y es que de acuerdo a lo que trascendió, Real Madrid puso sobre la mesa 160 millones de euros. Vale decir que dicha suma sería similar a la que pagó en su momento PSG al Mónaco por los derechos deportivos del atacante en 2018. Mbappé, si bien es la gran estrella del conjunto francés, no tiene en sus planes ampliar el vínculo que tiene hasta el otro año.

Pese a lo exhorbitante de la oferta del cuadro español, PSG habría dicho no a este primer intento de la directiva que preside Florentino Pérez. Lo cierto, por ahora, es que el poderoso conjunto galo ha dado el brazo a torcer. Tomó la decisión de vender al futbolista para evitar que este pueda salir gratis desde comienzos del próximo año.

En cuanto a Mbappé, el jugador también ha hecho movimientos e incluso ha dado señales de cuál será su futuro, señalando que la liga francesa no está a la altura de los demás campeonatos ‘premium’ de Europa. "Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca”, dijo el jugador.