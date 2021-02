"Puede que no guste, pero esa es la realidad": Fernando Jaramillo sobre la Liga Femenina

"De parte de la Dimayor sí hay compromiso. Lo que pasa es que con todas estas limitaciones no es fácil armar una liga femenina. El año pasado, por encima de todo, lo hicimos. Deportivamente salió bien, también fue corta y esperamos que podamos tener y normalizarla, acorde a la masculina", dijo Jaramillo.

Explicó que "creo en la importancia del fútbol femenino en un país como Colombia, en lo que ha significado (...) Puede sonar a disculpa, pero esas limitaciones están ahí y hay que trabajar con lo que tenemos", explicó Jaramillo.

Igualmente, el directivo aseguró que una vez se conozca cuáles son los clubes que tienen la voluntad de participar en la liga este año, la idea es estar pendiente de que se cumplan todas las garantías para las jugadoras y los entrenadores del torneo.

"Los clubes tienen que tener un compromiso serio, pero no quiero que esto sea obligatorio (sino) que tengan un compromiso serio en donde ellos estén de acuerdo en tener una liga consciente con las garantías y que se comprometan con contratos para las jugadoras", explicó.

El directivo precisó, finalmente, que se siguen buscando recursos para tener un proyecto más sólido, pero reconoce que no ha sido un proceso fácil en medio de las complicaciones económicas.

"He mandado varias propuestas a patrocinadores para que aporten a la Liga Femenina y el compromiso del Gobierno es total. Los recursos de la FIFA no han llegado pero están ahí, el año pasado fue un año especial", insistió Jaramillo.

El presidente de la Dimayor concluyó: "El compromiso está. Entiendo la impaciencia, los mensajes (y) trato de ser transparente, decir las cosas como son. Por eso mandamos esos comunicados y puede que no gusten, pero esa es la realidad. No puedo prometer cosas que no puedo cumplir