Puyol se desquitó por las burlas del Sevilla al Barcelona

Barcelona tuvo una épica noche este miércoles 3 de marzo al derrotar 3-0 a Sevilla en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey y de esta manera remontar el 0-2 recibido en el juego de ida para clasificar a la gran final del certamen con un global de 3-2.

Tras la victoria, el equipo catalán aprovechó para desquitarse de una 'troleada' recibida en las redes sociales por parte de los andaluz después de la derrota recibida por PSG en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions.

En aquella ocasión, Sevilla publicó en su cuenta de Twitter la foto en la que el zaguero Gerard Piqué persigue y agarra por la camiseta a Kylian Mbappé. La fotografía tenía en encima de Piqué en letras grandes de color blanco las palabras "Europa League" y encima de Mbappé estaba la frase: "Sevilla in the CL last 16".

Ante el triunfo de este miércoles, Barcelona recordó la publicación y la retuiteó pero con el mensaje: "El fútbol es respeto. Buenas noches".