¿Qué ha pasado con James que no ha jugado en los últimos tres diciembres?

Todo parece indicar que el mes de diciembre no es de los más agradables para el colombiano James Rodríguez, quien lleva alrededor de tres años consecutivos sin poder jugar en los equipos que ha estado.

En las últimas temporadas, el volante cucuteño, por diferentes lesiones, no ha podido tjugar en el duodécimo mes; lo anterior, luego que el entrenador Carlo Ancelotti confirmara que Rodríguez no será tenido en cuenta para los próximos compromisos del Everton.

Le puede interesar: A James, la navidad lo recibió con dos malas noticias en el Everton

¿Por qué James no ha podido terminar jugando en diciembre?

Su primer diciembre sin jugar fue en el 2018 cuando defendía los colores del Bayern Múnich. Un esguince de rodilla lo alejó de los terrenos de juego cerca de 40 días donde diez de ellos fueron de absoluto descanso y 30 para rehabilitar y fortalecer su rodilla. Hay que recordar que dicha lesión se produjo el 14 de noviembre y hasta el 18 de enero del 2019, James volvió a los terrenos de juego.

Para el 2019 se pensaba que las cosas iban a ser diferentes, pero no. Nuevamente en noviembre el volante sufrió una distensión en su rodilla izquierda, estando en la convocatoria con la Selección Colombia, por lo cual, tuvo que alejarse alrededor de 38 días, los cuales fueron ocho compromisos sin poder estar con el Real Madrid. Dichos partidos hicieron que el francés Zinedine Zidane no lo tuviera en cuenta en muchos encuentros para el 2020.

Vea también: La prensa inglesa resalta el "renacer" de Mina con Everton

Y la última lesión fue el 5 de diciembre del presente año, donde una molestia ocasionada en la jornada once de la Premier League ante el Burnley hizo que Rodríguez no haya estado en las últimas convocatorias del Everton No obstante, el italiano ha manifiestado que la lesión de James “no es grave”; sin embargo, ya empieza preocupar, puesto que ‘regresará’ hasta el 2021; eso sí, aún no hay fecha confirmada.