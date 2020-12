¿Qué pasa con James? se perderá dos partidos más con Everton

La mala hora de James en el Everton continúa. Así lo confirmó el propio Carlo Ancelotti, quien descartó al colombiano para el partido de este sábado ante Shefield United por la fecha 15 de la Premier League. El cafetero, de esta forma, acumulará su quinta ausencia con los de Liverpool de manera consecutiva.

Incluso, el entrenador italiano fue más allá y de una vez descartó a Rodríguez para el siguiente encuentro, es decir, frente al Manchester City que dirige el catalán, Pep Guardiola, perdiéndose así otro partido ante uno de los equipos protagonistas del fútbol inglés. “James Rodríguez no estará disponible para los dos próximos partidos”, dijo 'Carleto' en rueda de prensa.

🗨️ | "If Richarlison has a concussion, he has to stay out, we have to follow the protocols. Also, for the next two games, James will not be available."



